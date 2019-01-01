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تحذير للسياح الإسرائيليين من السفر الى سيناء والأردن وتركيا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير للسياح الإسرائيليين من السفر الى سيناء والأردن وتركيا


القدس المحتلة / سما /

أصدرت هيئة "مكافحة الإرهاب" في إسرائيل، تحذيرًا للسياح الإسرائيليين، من السفر الى تركيا والأردن وسيناء، خلال موسم الأعياد، بشهر أكتوبر القادم.

وقالت قنان "كان" العبرية، التي أوردت الخبر، إن الهيئة، حذرت السياح الإسرائيليين، من السفر لهذه الدول، والدول المجاورة لإيران، خلال عيد رأس السنة اليهودية.

وبحسب القناة العبرية، جاءت التحذيرات، تحسبا لقيام إيران أو حزب الله، بتنفيذ عمليات ضد السياح الإسرائيليين، في هذه الدول، وذلك على خلفية التور الحاصل بمنطقة الخليج.

وأشارت القناة، الى أنه وبالرغم من عدم صدور تحذيرات سفر الى دول أوروبا، طلبت الهيئة من السياح الإسرائيليين توخي الحذر خاصة في الأماكن السياحية والشعبية، مثل الصالات الرياضية، والمراكز الثقافية، ودور العبادة، والأسواق في أوروبا.

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