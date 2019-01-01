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يديعوت: 60% من عمليات القتل داخل الـ48 تقع بين الفلسطينين

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: 60% من عمليات القتل داخل الـ48 تقع بين الفلسطينين


القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير موسع لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، أن 60% من حالات القتل التي تقع داخل الـ48 ، تمت داخل المجتمعات والمناطق الفلسطينية.

وأوضح التقرير، أن 67 فلسطينياً قتلوا منذ بداية العام الجاري من بين 102 شخص قتلوا منذ بداية العام في جرائم مختلفة.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم من القتل وسط الفلسطينين والمرتفعة جداً، تقع رغم أن العرب لا يمثلون سوى 20% من السكان داخل الـ 48.

ولفتت الصحيفة إلى أن شرطة الاحتلال تجد صعوبات في السيطرة على جرائم القتل، مشيرةً إلى أن تبادل الاتهامات بين قيادات الأحزاب العربية من جهة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين من جهة أخرى، حول تفشي جرائم القتل.

وتتهم جهات فلسطينية، شرطة الاحتلال، بعدم القيام بما هو كافٍ من خطوات من أجل وقف تلك الجرائم. بينما اتهم مسؤولون في الشرطة أن تلك القيادات والجهات لا تساعدها في تنفيذ دورها. وفق مزاعمها.

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