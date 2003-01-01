لأول مرة في إسرائيل.. امرأة تقود سرب حربي عملياتي بسلاح الجو الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الأربعاء، أن المقدم طيار "ج" تسلمت بالأمس، مهامها كأول امرأة، تقود سرب مقاتلات عملياتي حربي بسلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن المقدم "ج"، تجندت عام 2003 لدورة الطيران رقم 151، وأنهت دراستها كطيارة نقل، وبعد الدورة تم تعيينها في سرب الطيارات 135، وشغلت عدة مناصب قيادية في مدرسة الطيران التابعة لسلاح الجو، وكانت نائب قائد سرب 122 "نحشون" ما بين السنوات 2015-2017.

وأشارت القناة العبرية، الى أن المقدم طيار "ج"، البالغة من العمر 35 عامًا، متزوجة، وأم لطفلين، وستكون أول قائد سرب حربي عملياتي (هجومي) بسلاح الجو الإسرائيلي منذ قيام الدولة.