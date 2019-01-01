  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين


غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين في شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات عسكرية و3 حفارات كبيرة، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

شرط غانتس يرفضه نتنياهو : رئيس أول لحكومة وحدة

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

الأخبار الرئيسية

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

i

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اردوغان

"إسرائيل لم تشبع" وفلسطين اصبحت معدومة.. أردوغان يعرض خارطة فلسطين أمام الأمم المتحدة