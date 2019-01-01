  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الذباب يهاجم قواعد الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذباب يهاجم قواعد الجيش الإسرائيلي على حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

هاجم عشرات الألاف من الذباب والبعوض قواعد الجيش الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة، الأمر الذي نغص حياة مئات جنود ومجندات الجيش الإسرائيلي المنتشرين في تلك القواعد في غلاف غزة.

ووفقا لموقع يديعوت العبري فقد اشتكى عشرات الجنود من الوضع الذي يعيشونه في القواعد العسكرية بسبب الذباب المنتشر على الجدران وأسرة النوم وغرف الطعام والمطابخ وفي كل مكان داخل القواعد.

من جانبها فقد أوضحت المجندة "نعما" التي تخدم كمراقبة عسكرية في موقع أميتي العسكري قائلة " نحن كمراقبات نعمل بنظام 8/4 يوميا، الأمر الذي يجعل العمل مستحيلا بهذه الظروف، حيث أن الحشرات بمختلف أنواعها كالنمل والذباب والبعوض يملأ جميع أنحاء القاعدة.

الأكثر قراءة اليوم

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

شرط غانتس يرفضه نتنياهو : رئيس أول لحكومة وحدة

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

الأخبار الرئيسية

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

i

"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اردوغان

"إسرائيل لم تشبع" وفلسطين اصبحت معدومة.. أردوغان يعرض خارطة فلسطين أمام الأمم المتحدة