الذباب يهاجم قواعد الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

هاجم عشرات الألاف من الذباب والبعوض قواعد الجيش الإسرائيلية المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة، الأمر الذي نغص حياة مئات جنود ومجندات الجيش الإسرائيلي المنتشرين في تلك القواعد في غلاف غزة.

ووفقا لموقع يديعوت العبري فقد اشتكى عشرات الجنود من الوضع الذي يعيشونه في القواعد العسكرية بسبب الذباب المنتشر على الجدران وأسرة النوم وغرف الطعام والمطابخ وفي كل مكان داخل القواعد.

من جانبها فقد أوضحت المجندة "نعما" التي تخدم كمراقبة عسكرية في موقع أميتي العسكري قائلة " نحن كمراقبات نعمل بنظام 8/4 يوميا، الأمر الذي يجعل العمل مستحيلا بهذه الظروف، حيث أن الحشرات بمختلف أنواعها كالنمل والذباب والبعوض يملأ جميع أنحاء القاعدة.