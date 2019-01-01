"من الألف إلى الياء" : إسرائيل تكشف من اعتدى على السعودية!

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعقيبا على الهجوم المنسوب لإيران على المنشآت النفطية في السعودية، إن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قالت إن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الأخير على السعودية".

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو مصوّر عممه مكتبه على وسائل الإعلام، "اسمحوا لي أن أقول ببساطة باسم إسرائيل، – إيران نفذت هذا الهجوم، من الألف إلى الياء".

وأكد نتنياهو أن بلاده "تعلم كيف تدافع عن نفسها من عدوان من هذا القبيل"، داعيا "المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتشديد الضغوط التي تمارس على إيران".

ورأى نتنياهو أن "هذا هو الطريق الوحيد، لوقف" ما أسماه "العدوان الإيراني". وتشهد العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الخليجية نوعا من الدفء، خصوصا مع احتدام العداوة مع إيران مع كل منهما.

وهنأت الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بمناسبة يومها الوطني الـ 89، في حين أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بلقائه أحد نظرائه العرب، على هامش المؤتمر السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكشف المحلل الإسرائيلي إيدي كوهين في وقت سابق لـ I24News، أن الوزير العربي الذي التقاه كاتس، هو وزير الخارجية الإماراتي.