واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

واشنطن/وكالات/

كتب دانيال بايبس، رئيس "منتدى الشرق الأوسط" وهو أحد واجهات اللوبي الإسرائيلي المتطرف، الداعي لتطهير الأراضي الفلسطينية عرقياً من الفلسطينيين، وصاحب فكرة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين لا يتجاوز 30 ألف لاجئ، مقالا نشرته صحيفة واشنطن تايمز تحت عنوان "هل ينبغي على إسرائيل أن تجتاح غزة؟"، أشار في مستهله إلى أنه بينما يتصاعد الإحباط الإسرائيلي بشأن "العنف القادم من غزة، تصبح فكرة الغزو البري أكثر جاذبية".

ويقول بايبس، أنه آن الأوان لإقرار الفلسطينيين بهزيمتهم وإعلان استسلامهم، وان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أيد هذا النهج، وانه "من المحتمل ألا يكون هناك خيار سوى الإطاحة بنظام حماس".

ويلفت الكاتب إلى أنه بينما يتعاطف مع هذا التوجه، إلا أنه يشعر بالقلق من إيلاء اهتمام كبير للتكتيكات وليس للأهداف، مشيرا إلى أن النتيجة يمكن أن تكون ضارة لحليفة الولايات المتحدة الأولى في الشرق الأوسط (اسرائيل). وينوه الكاتب إلى أن المواقف تجاه غزة في حالة تغير مستمر.

ويشير إلى أن إفرايم إنبار، الخبير الإستراتيجي الذي يرأس "معهد القدس للدراسات الأمنية"، دافع لسنوات عن إستراتيجية "قص العشب" باعتبارها "إستراتيجية إسرائيل لصراع مستعص طويل الأمد". ويلفت الكاتب إلى أن هذا النهج يشمل ضمنيا تقبل إسرائيل في معظم الأحيان العدوان القادم من غزة، مع ما يصاحب ذلك من أضرار في الممتلكات والأرواح.

يقول بايبس "في الآونة الأخيرة، في أيار 2019، وصف إفرايم إنبار التهديد الفلسطيني لإسرائيل باعتباره مصدر قلق استراتيجي"، لكن الكاتب يلفت إلى أن إنبار أدرك مؤخراً التكاليف الباهظة لهذه السلبية، وأصبح يدعو الآن إلى "غزو بري" للإقليم.

ويشرح الكاتب أن "شن عملية برية قصيرة المدى ستحقق نتائج أفضل من الاستراتيجيات التي تبنتها إسرائيل حتى الآن، ومنها على سبيل المثال استراتيجية (قص العشب). وقال إنبار، إن "إسرائيل تحتاج إلى المناورة داخل أراضي العدو، وتحديد موقعه وتدميره أو تقليص نشاط أعضائه".

ويضيف "من جانب آخر، تدعو إيليت شاكيد (زعيمة حزب اليمين الجديد) لعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة"، وتقول شاكيد: "علينا اختيار الوقت الأنسب لإجلاء الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات على طول الحدود مع غزة، وذلك لمنحنا أقصى قدر من المرونة ... ينبغي علينا القضاء على الإرهاب من داخل غزة".

وفي ضوء كل تلك الآراء المتباينة، يلفت الكاتب في ختام مقاله إلى أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحتاج إلى رسم إستراتيجية سليمة وتقديم مشورة موثوقة للقيادة السياسية، ليكون النصر حليفا لها في معالجة مشكلة غزة المستعصية".