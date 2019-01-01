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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم وزير شؤون القدس

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم وزير شؤون القدس


رام الله / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الاربعاء.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الانشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واكدت ان جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم وزير شؤون القدس، فيما سلّمت استدعاء للمحافظ بعد اقتحام منزليهما في المدينة.

وافاد شهود عيان أن قوات الاحتلال برفقة المخابرات اعتقلوا وزير شؤون القدس فادي الهدمي بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بالمدينة.

واقتحمت القوات منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان، وسلمت عائلته استدعاء للتحقيق لعدم وجوده بالمنزل.

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