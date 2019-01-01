  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 اعلنت لجنة الانتخابات الاسرائيلية المركزية فجر اليوم، النتائج النهائية لإنتخابات الكنيست الـ22 وارتفع فيها رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدا على حساب حزب يهدوت هتوراة الذي انخفض إلى7 مقاعد.

وحصد حزب أزرق أبيض 33 مقعدا والقائمة المشتركة 13 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد وإسرائيل بيتنا 8 مقاعد و حزب يمينا 7 مقاعد، وحزب العمل-الجسر 6 مقاعد ، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد .

وستسلم النتائج مساء اليوم لرئيس الدولة الاسرائيلي ريفلين، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة ازرق ابيض غينتس و ورئيس كتلة الليكود نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة . علما ان كتلة احزاب اليمين بدون افغيدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا .

الأكثر قراءة اليوم

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

شرط غانتس يرفضه نتنياهو : رئيس أول لحكومة وحدة

شاهد الصور : بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

الأخبار الرئيسية

واشنطن تايمز : هل ينبغي لإسرائيل أن تجتاح غزة؟!

مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اردوغان

"إسرائيل لم تشبع" وفلسطين اصبحت معدومة.. أردوغان يعرض خارطة فلسطين أمام الأمم المتحدة

"إذاعة الأقصى": صرف الـ 100 دولار بأي لحظة .. والأموال موجود بخزينة غزة

خلافات كبيرة بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة