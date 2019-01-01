طالع : إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

اعلنت لجنة الانتخابات الاسرائيلية المركزية فجر اليوم، النتائج النهائية لإنتخابات الكنيست الـ22 وارتفع فيها رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدا على حساب حزب يهدوت هتوراة الذي انخفض إلى7 مقاعد.

وحصد حزب أزرق أبيض 33 مقعدا والقائمة المشتركة 13 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد وإسرائيل بيتنا 8 مقاعد و حزب يمينا 7 مقاعد، وحزب العمل-الجسر 6 مقاعد ، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد .

وستسلم النتائج مساء اليوم لرئيس الدولة الاسرائيلي ريفلين، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة ازرق ابيض غينتس و ورئيس كتلة الليكود نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة . علما ان كتلة احزاب اليمين بدون افغيدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا .