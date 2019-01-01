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جيش الاحتلال يُقرّ هدم منزلَي منفذَي عملية الطعن قرب مستوطنة "مجدال عوز"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يُقرّ هدم منزلَي منفذَي عملية الطعن قرب مستوطنة "مجدال عوز"


غزة / سما /

 وقّع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بادان، مساء الثلاثاء، أمرًا عسكريًا بهدم منزلَي منفذَي عملية طعن وقتل أحد جنود الاحتلال قرب مستوطنة "مجدال عوز"، المُقامة على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، في السابع من شهر آب الماضي.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه تم التوقيع على أوامر الهدم بعد أن رفض الاعتراض المقدم من العائلات ضد الهدم.

وكانت قوات الاحتلال أبلغت في الثاني عشر من الشهر الجاري عائلتي الشابين نصير وقاسم عصافرة من بيت كاحل شمال الخليل بنيتها هدم المنازل، إذ أمهلتها 72 ساعة منذ ذلك لتقديم الاعتراضات اللازمة.

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