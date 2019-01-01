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الرئيس يلتقي رئيس وزراء هولندا

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي رئيس وزراء هولندا


نيويورك /سما/

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، رئيس وزراء هولندا مارك روتي، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع الرئيس عباس، رئيس وزراء هولندا على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وشكر الرئيس، هولندا على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا حرص فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

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