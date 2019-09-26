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مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يوم الخميس الموافق 26/9/2019.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 $ لكل أسرة.

وبيّن العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

بدورها ، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بنشر رابط مباشر للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الـ 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال الموقع الإلكتروني

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