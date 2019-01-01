نتنياهو ردا على خطاب الرئيس التركي: اردوغان كفاك كذبا

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست بحاجة لأخذ العظات والعبر لا من تركيا ولا حتى من رئيسها، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "كاذبا".

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل في كلمته من على منصة الأمم المتحدة. وقال اردوغان إنها "الدولة الفاشية في العالم". كما قارن الرئيس التركي "المذبحة في غزة" بالهولوكوست. وقدم اردوغان خارطة توضح انكماش دولة فلسطينية مستقبلية على مر السنين، وقال "إن إسرائيل تريد أخذ كل الباقي"، واتهم إسرائيل كذلك "الدولة الفاشية والعنصرية في العالم".

وقال نتنياهو ردا على تصريحات اردوغان "من لا يتوقف عن الكذب بشأن إسرائيل، والذي يقوم بإبادة الأكراد في بلاده، من ينكر الإبادة الفظيعة للشعب الأرمني، ليكف من عظاته لإسرائيل، اردوغان، كفاك كذبا".

ويقول الأرمن إن 1,5 مليون منهم قتلوا خلال الحرب العالمية الاولى قبيل انهيار الامبراطورية العثمانية. واعترف نحو 30 بلدا حتى الان بأن عمليات القتل هي ابادة. وتنفي تركيا تهمة ارتكاب ابادة، وتقول إن 300 إلى 500 ألف أرمني ومثلهم تقريبا من الأتراك قتلوا في الحرب الأهلية عندما انتفض الأرمن ضد الحكام العثمانيين وتحالفوا مع القوات الروسية.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي يمثل إسرائيل في افتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يقدم خطابه يوم الخميس. "أدين بأشد العبارات تصريحات اردوغان اللاسامية الذي يقارن بين هولوكوست اليهود من قبل النازيين لأعمال إسرائيل في غزة". وأضاف كاتس "من ينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، ويضطهد الأكراد بوحشية ويدعم تنظيم حماس الإرهابي هو آخر من يمكنه نشر الأخلاق ووعظ إسرائيل. اردوغان، اخجل".

وكان قد أعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر إلغاء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لمتابعة تداعيات الانتخابات التشريعية الاسرائيلية. وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إنه يريد تجنب إجراء انتخابات جديدة وبالتالي يفضل إجراء محادثات فعلية بين الأطراف للتوصل إلى حل وسط. وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة معاهدة دفاع مشترك محتملة لتعزيز التحالف الفريد بين بلدينا.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد خمسة أيام من اعلان الحكومة الأرمينية، الخميس الماضي، فتح سفارة لها في إسرائيل. ورحب وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور بالقرار، وقالت الخارجية الاسرائيلية "هذا القرار يعكس جيدا التقارب الكبير في العلاقات خلال العام الماضي".