الاحتلال يفرج عن خويص والحلواني بشرط

القدس المحتلة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري.

ووفق مكتب إعلام الأسرى، فقد أفرج الاحتلال عن المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني، بشرط الإبعاد عن الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري والحضور للتحقيق مجددًا في ذات اليوم.

وقامت قوات الاحتلال عصر اليوم باعتقال خويص وحلواني قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك بعد تسليمهما أمس الاثنين بلاغين بعد احتجازهما على إحدى بوابات المسجد الأقصى لمراجعة مخابراتها.