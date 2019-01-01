"إذاعة الأقصى": صرف الـ 100 دولار بأي لحظة .. والأموال موجود بخزينة غزة

غزة / سما /

كشفت مصادر محلية مساء اليوم الثلاثاء، أن صرف الدفعة الجديدة للمنحة القطرية الـ 100 دولار الخاصة لشهر سبتمبر الحالي، قد يكون في أي لحظة.

وأوضح المصدر لـ إذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أنه لا موعد محدد حتى اللحظة حول صرف الدفعة الجديدة من مساعدة الـ 100 دولار القطرية، مشيراً إلى وجود الأموال داخل خزينة غزة وهي بقيمة 10 مليون دولار، متبقية من أصل 20 مليون دولار تم إدخالها لغزة مع زيارة السفير القطري للقطاع الشهر الماضي.

وبين المصدر أن الدفعة المرتقب صرفها تشمل 100 ألف أسرة مستفيدة، ولا تشمل أسماء جديدة، وأن قضية المحجوبين لم تحل بعد.

بدورها ، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بنشر رابط مباشر للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الـ 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال موقعها الإلكتروني