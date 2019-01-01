  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"إذاعة الأقصى": صرف الـ 100 دولار بأي لحظة .. والأموال موجود بخزينة غزة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إذاعة الأقصى": صرف الـ 100 دولار بأي لحظة .. والأموال موجود بخزينة غزة


غزة / سما /

كشفت مصادر محلية مساء اليوم الثلاثاء، أن صرف الدفعة الجديدة للمنحة القطرية الـ 100 دولار الخاصة لشهر سبتمبر الحالي، قد يكون في أي لحظة.

وأوضح المصدر لـ إذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أنه لا موعد محدد حتى اللحظة حول صرف الدفعة الجديدة من مساعدة الـ 100 دولار القطرية، مشيراً إلى وجود الأموال داخل خزينة غزة وهي بقيمة 10 مليون دولار، متبقية من أصل 20 مليون دولار تم إدخالها لغزة مع زيارة السفير القطري للقطاع الشهر الماضي.

وبين المصدر أن الدفعة المرتقب صرفها تشمل 100 ألف أسرة مستفيدة، ولا تشمل أسماء جديدة، وأن قضية المحجوبين لم تحل بعد.

بدورها ، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، بنشر رابط مباشر للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الـ 100 دولار المنحة القطرية برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال موقعها الإلكتروني

الأكثر قراءة اليوم

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

شاهد الصور : بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

شرط غانتس يرفضه نتنياهو : رئيس أول لحكومة وحدة

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة

السيسي: ما دام هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة لن تستقر المنطقة

الأخبار الرئيسية

خلافات كبيرة جدا بين نتنياهو وغانتس.. وريفلين قد يؤجل إعلان هوية المرشح لتشكيل الحكومة

طالع جدول قطع الكهرباء في منطقة رام الله حتى نهاية الاسبوع

العاهل الاردني : ضم الضفة سيؤثر على العلاقات الأردنية الإسرائيلية

11

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة