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مهاجماً إيران والصين... ترامب يؤكد بضرورة العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجماً إيران والصين... ترامب يؤكد بضرورة العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل


نيويورك /سما/

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وقال ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سبعة عقود من التاريخ مرت بقاعة الأمم المتحدة بغناها وما شهدته من مشاكل، رأينا قادة في ذروة الحرب الباردة، رأينا دولاً تنهض، وثوارًا ملهمين منحونا الشجاعة، حضروا لتشارك الرؤى والأفكار من شتى دول العالم، نحن في زمن التحديات الواضحة.

وأضاف إن الولايات المتحدة تملك أقوى جيش في العالم، وآمل ألا نستخدم هذه القوة، وهى تستخدم هذه القوة لإرساء مبادئ الحرية والديمقراطية.

وتطرق في كلمته إلى إيران، قائلا: "النظام الإيراني قمعي ويرفض السلام ويبدد ثروات شعبه للحصول على سلاح نووي ولن نسمح بذلك".

وتابع : "النظام الإيراني زاد من عدوانه غير المبرر بعد انسحابنا من الاتفاق النووي وآخر هجماته استهدفت منشآت النفط السعودية".

وأكد أن "العقوبات على إيران ستستمر وتعزز ما دامت مستمرة في سلوكها"، داعياً ترامب كل دول العالم واجب التحرك ضد إيران.

وعن أزمة الحرب التجارية مع الصين، قال ترامب، "الولايات المتحدة خسرت نسبة كبيرة من مصانعها نتيجة المنافسة الصينية"، مطالباً "الصين باحترام الاتفاقيات المتعلقة بهونغ كونغ"، مطالباً كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي.

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