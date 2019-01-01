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العسيلي والسفير التركي يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي والسفير التركي يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، مع سفير تركيا الجديد لدى فلسطين ايقوت رندا، سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستيراد المباشر، والتعاون الثنائي في مجال المناطق الصناعية والمساعدات التي يمكن أن تقدمها تركيا إلى فلسطين وجذب الاستثمارات التركية.

وأكد الجانبان، حسب بيان للوزارة، بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة شراكات بين رجال الاعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأتراك وتنظيم زيارات متبادلة .

كما أطلع العسيلي السفير التركي، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة رم الله، على أولويات عمل الحكومة في المجال الاقتصادي لا سيما في مجال تعزيز علاقات التعاون التجاري مع الدول الصديقة والشقيقية، ودعم المنتج الوطني، وجذب الاستثمارات الخارجية.

ولفت إلى التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

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