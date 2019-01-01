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عورتاني يبحث مع "الانمائي" آلية متابعة العمل في برامج القدس

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عورتاني يبحث مع "الانمائي" آلية متابعة العمل في برامج القدس


رام الله / سما /

بحث  وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، آلية متابعة العمل في البرامج المنفذة في القدس، وسبل تعزيز الدعم للقطاع التعليمي في المدينة التي تتعرض لانتهاكات الاحتلال، وذلك ضمن خطوات ممنهجة ومتواصلة.

وأشاد عورتاني بالبرامج المقدمة من "البرنامج الإنمائي" التي تعزز التعليم في القدس، مشيرا إلى تركيز الوزارة الكبير على حماية التعليم  ودعمه في المدينة المقدسة والمناطق المستهدفة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على هوية التعليم خاصة في القدس.

من جهتها، أعربت هيلي عن سعادتها بمواصلة دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقطاع التعليم في فلسطين، مؤكدة السعي لتوسيع البرامج المطروحة في القدس والمناطق المهددة.

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