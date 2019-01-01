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اجتماع فلسطيني ناقش إقرار رؤية فلسطينية موحدة حول الوضع الفلسطيني في لبنان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع فلسطيني ناقش إقرار رؤية فلسطينية موحدة حول الوضع الفلسطيني في لبنان


بيروت /سما/

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، اجتماعا في سفارة دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية في لبنان من كافة المناحي الإنسانية والاجتماعية والقانونية، وضرورة معالجة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة للاجئين انطلاقاً من مبدأ الأخوة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وحضر اللقاء أمين سر هيئة العمل الفلسطيني المشترك، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، واللجنة القانونية الخاصة بمتابعة اجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون أن الفلسطيني في لبنان يرفض التوطين والتهجير، ويحمل صفة اللاجئ إلى حين عودته لوطنه فلسطين.

ودعا المجتمعون لدعم تجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" والتمسك بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقرروا مجموعة نشاطات وتحركات دعماً للتجديد للأونروا من خلال المؤتمر الدولي المنعقد يوم الجمعة المقبل.

كما أكد المجتمعون أهمية موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالثوابت الوطنية ورفض "صفقة القرن" المشؤومة، والتأكيد على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

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