الأوقاف بغزة: نعاني نقصا بالموظفين وحوالي 1700 عامل يعملون براتب صفر!

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة ، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، عن معاناتها من نقص في الإمكانيات والموظفين.

وقال عبد الهادي الأغا وكيل "الأوقاف" إن معظم الكوادر الموجودة حاليا في الوزارة من المتطوعين والمقطوعة رواتبهم والعقود المؤقتة، مشيرا إلى وجود حوالي 1700 عامل يعملون براتب صفر.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب "الإعلام الحكومي" في غزة، جمع عددا من الصحفيين بوكيل وزارة الأوقاف؛ للحديث حول آخر مستجدات وجهود تطوير موسم الحج والعمرة ومشاريع أخرى داخل الوزارة.

واستعرض الأغا التحديات الحالية وتأثر الجيل بالفكر السلبي من وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل هذا الانفتاح، بالإضافة إلى الاحتلال وتدميره المساجد.

وذكر الأغا أن "الأوقاف هي وزارة الأمانة لنقل تعاليم ديننا للبشرية، وتعمل على نقل التراث الفكري الإسلامي والذي يعتبر مصدر قوة ولا إكراه في الدين".

وبين أن وزارته تعمل على تقديم مجموعة من البرامج والندوات "لتستطيع نقل هذا الدين السمح لكل الناس، وحماية الممتلكات الوقفية التي خلفها لنا أجدادنا"، لافتا إلى أن "أماكن الوقف في قطاع غزة منشرة بشكل واسع".

وأضاف أن "مبدأ وزارة الأوقاف هو ترسيخ أننا وجدنا لنخدم شعبنا الفلسطيني ونقدم كافة الخدمات الإغاثية والدعوية ونعمل على تقوية وتعزيز الايمان في قلوب الناس، والعمل وفق الشفافية والنزاهة والتطور المستمر للآليات وللطواقم العاملة ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء للموظفين والتركيز على الجودة".

وتطرق إلى المهام التخصصية للوزارة وتخريجها كل عام نحو 2000 دورة تلاوة وتجويد 30000 طالب خلال عدة سنوات سابقة، وتنظيم 600 دورة سنويا، وتنظيم مسابقة الأقصى السنوية التي يتسابق بها 1000 حافظ لكتاب الله، كما ويتم تسميع القرآن بعض الحافظين خلال جلسة واحدة، واقامة المخيمات القرآنية لنحو 10000 طالب وطالبة وإقامة المخيمات المغلقة وتوزيع 20000 ألف مصحف على المساجد في قطاع غزة.

وتقدم وزارة الأوقاف في غزة مساعدات نقدية وعينية بقيمة 10 مليون دولار سنويا لأبناء شعبنا، بحسب الأغا.

ووفق الأغا، فإن الاحتلال دمر 110 مساجد خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، منوها إلى أنه جرى إعمار 77 منها وإصلاح 400 مسجد دُمر جزئيا، وحفر نحو 2200 قبر سنويا، والعمل على تحسين الأداء من خلال بناء شبكات لاسلكية.

وفي سياقٍ آخر، أكد الأغا أن العام الجاري سيشهد إجراء القرعة العلنية وانتهاء الدور الوطني، مشيرا إلى أن الوازرة تبذل جهود مع المملكة العربية السعودية لتخفيض تسعيرة الحج لهذا العام.

وقال الأغا إن الوازرة وزعت خلال موسم الحج الماضي 60 ألف زجاجة مياه معدنية و45 ألف وجبة لـ3 آلالاف حاج، وعملت على توفير أصناف الدواء المتنوعة للحجاج المرضى، و200 كرسي متحرك للحجاج كبار السن ومواصلات مجانية للحجاج.