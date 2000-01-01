تنظيم لقاء مفتوح بين رئيس جامعة النجاح الوطنية وطلبتها

نابلس / سما /

التقى الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة مع عدد كبير من طلبة الجامعة من مختلف الكليات والأقسام في حوار مفتوح للاستماع إلى قضاياهم والإجابة عن الإستفسارات والشكاوى الهادفة إلى تطوير المسيرة التعليمية والحياة الجامعية.

وتناول اللقاء عدداً كبيراُ من الأسئلة حول المنح المقدّمة للطلبة وأسر الشهداء، وتحسين البنية التحتية لبعض المنشآت كمبنى قسم التربية الرياضية والعيادة الطبية، وانتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة، والمطالبة بتمديد أوقات الدوام في مكتبة الجامعة بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، والتحديات التي تواجه الخريجين في سوق العمل وعلى رأسها البطالة.

وحضرت اللقاء الدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والخارجية، والأستاذ الدكتور محمد السبوع، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور شاكر البيطار، نائب الرئيس للشؤون الإدارية، والدكتور ماهر أبو زنط، نائب الرئيس للشؤون المجتمعية، والدكتور نضال دويكات، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، والأستاذ موسى أبو دية، عميد شؤون الطلبة، والأستاذ رشيد الكخن، المدير المالي للجامعة، والأستاذ عبد الله ناصر، عميد القبول والتسجيل بالإضافة إلى عمداء الكلياء ومدراء الدوائر.

وبعد طرح الطلبة للعديد من الأسئلة حول المنح التي تقدمها الجامعة، استعرض الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأستاذ رشيد الكخن، المدير المالي في الجامعة أهم المنح المقدمة بشكل سنوي، وبين النتشة أنه خلال العام الأكاديمي 2018-2019 حصل قرابة ال8200 طالب وطالبة على منح كاملة وجزئية شملت منحة أبناء وأخوة الشهداء ومنحة التفوق، بالإضافة إلى حصول قرابة ال2000 طالب وطالبة على قروض، فضلاً عن اعتماد الجامعة على نظام النقاط في تقديم الأولوية للطلبة في الحصول على منح، حيث يراعي هذا النظام الحالة الاجتماعية للطبة والطلبة الأيتام والأخوة الذين يدرسون معاً في الجامعة، حيث توليهم الجامعة اهتمام وأولوية في الحصول على منح دراسة مراعاةً لظروف ذويهم، وأضاف أنه يربط الجامعة علاقة تعاون مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع التي تقدم منح للطلبة وعلى رأسها مؤسسة عبد الله الغرير وغيرها من المؤسسات التي يمكن للطالب متابعة إعلاناتها عبر الموقع الرسمي للجامعة وموقع زاجل.

وأكد الأستاذ الدكتور النتشة أن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ستجري وفق الدستور الجامعي وسيتم تشكيل لجنة في الخصوص في الأسبوع العاشر من الفصل الأكاديمي الأول، مشيراً إلى أن أي تأجيل سابق للانتخابات كان يتم بما تقتضيه الظروف وتجمع عليه الكتل الطلابية المشاركة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يجري العمل على تحسين البنية التحتية للعديد من المباني والمنشآت في الجامعة كمبنى قسم التربية الرياضية، بالإضافة إلى نظر الإدارة إلى مطالب الطلبة بتحسين العيادة الطبية، موضحاً أنه سيتم أيضاً تمديد ساعات دوام مكتبة الحرمين القديم والجديد بما يلبي احتياجات الطلبة ومطالبهم.

وتحدث رئيس الجامعة عن سعر الساعة المعتمدة لكل تخصص وفقاً للتكلفة الكلية للتخصص نفسه موضحاً أن هذه الآلية تشمل كل الساعات المعتمدة للتخصص بغض النظر عن طبيعة المساقات المطروحة، فاتحاً الباب لأي طالب يعاني من عقبات في خطته الدراسية إلى مراجعة النائب الأكاديمي أو رئيس القسم بما يخدم مصلحة الطالب ويسهل عليه العملية التعليمية.

وأكد النتشة في نهاية اللقاء، أنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات المشابهة بشكل دوري مستقبلاً، مؤكداً أن الهدف منها مساعدة الطلبة وتناول مواضيع هادفة لتطوير العملية التعليمية، مشدداً على أن الجامعة تضع العديد من الأولويات في خطتها الاستراتيجية القادمة بما يرتقي بالعملية التعليمية.