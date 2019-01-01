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مستوطنون يسرقون ثمار عشرات اشجار الزيتون في سلفيت

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يسرقون ثمار عشرات اشجار الزيتون في سلفيت


سلفيت /سما/

اقدم مجموعة من المستوطنين اليوم الثلاثاء، على سرقة ثمار عشرات أشجار الزيتون قرب بلدة ياسوف شرق محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عدد من المستوطنين من مستوطنة "راحاليم" قاموا بسرقة ثمار 42 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنين راجح عطياني وشقيقه رضا من قرية ياسوف بالضفة المحتلة.

يُشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يتعمدون سرقة ثمار أشجار الزيتون هذه الأيام قبل موعد قطف ثمار الزيتون بأيام قليلة، وكانت وزارة الزراعة في الضفة حددت الخامس عشر من الشهر القادم موعدًا لقطف الزيتون.

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