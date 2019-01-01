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الشرطة تضبط ما يقارب الكيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط ما يقارب الكيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل


الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم ما يقارب الكيلو غرام من المواد التي يشتبه انها مخدرة كانت مخبأة بأرض خلاء بمدينة الخليل .

وذكرت إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود كمية من المواد المخدرة مخبأة في أرض خلاء بمنطقة بيت عينون شمالي الخليل، مباشرة تحركت دورية الشرطة إلى المكان لضبط هذه المخدرات.

 وأضافت، بأنه ولدى وصول الشرطة إلى المكان سارعت على الفور بإلقاء القبض على 3 أشخاص تواجدوا بداخل الأرض، وخلال عملية تفتيشها عثر على ما يقارب الكيلو غرام من المواد التي يشتبه انها مخدرة كانت عبارة عن 902 غرام من مادة القنب الهندي المهجن و60 غرام من القنب و15 غرام من مادة الحشيش بالإضافة لــ 26 حبة من حبوب الإكستازي المخدرة وأدوات للتعاطي بداخلها، بنــاء على ذلك تم ضبط هذه المواد وإحضار المشتبه بهم لمديرية الشرطة .

هذا وقد تم توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على النيابة العامة حسب الأصول .

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