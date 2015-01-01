نابلس: إصابة 10 شبان بالاختناق بعد اقتحام مستوطنين قبر يوسف

نابلس / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، 10 شبان بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع إثر مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي عقب احتجاجهم على دخول مئات المستوطنين إلى "مقام يوسف" في شرق نابلس.

ويعد مقام يوسف مقصداً لآلاف الإسرائيليين، حيث يقيمون الصلوات والشعائر الدينية اليهودية فيه باعتبار أنه قبر النبي يوسف الابن الحادي عشر للنبي يعقوب، لكن خبراء آثار فلسطينيين يقولون إن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.

وسبق أن أحرق شبان فلسطينيون أجزاء من الضريح في مناسبتين في شهر أكتوبر 2015 احتجاجاً على دخول جماعات من المستوطنين إليه.