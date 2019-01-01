مخطط استيطاني جديد على أراضي الناقورة شمال نابلس

نابلس / سما /

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الاثنين، عن مخطط استيطاني تفصيلي يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس.

وقالت الهيئة إن المخطط يهدف إلى توسيع مستوطنة "شافي شمرون"، من خلال تحويل أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة، لاستعمالها للبناء وضمها لحدود المستوطنة بغرض استخدامها لأغراض استيطانية.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن هناك مشروعاً لتوسعة المخطط الهيكلي لمستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي قرى سبسطية والناقورة وبرقة، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وأكد وجود عمليات توسعة للمخططات الهيكلية للمستوطنات الواقعة بمحيط نابلس على حساب أراضي المواطنين، كما جرى في محيط مستوطنتي "يتسهار" و"وبراخا" جنوب نابلس مؤخراً.