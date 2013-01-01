الجيش المصري يتدخل.. صفحات "غامضة" تدعو لثورة واتهامات للاخوان

القاهرة /وكالات/

صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ثم تختفي، تتحدث باسم الجيش المصري، أو باسم ضباط فيه. دفعت الجيش إلى الرد والتحذير منها.

تشترك تلك الصفحات في رسالة واحدة، دعوة المصريين إلى "النزول للتظاهر" و"الانشقاق" عن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المتحدث باسم الجيش المصري نشر بيانا على فيسبوك نفى فيه وجود أي صفحات تتحدث باسم القوات المسلحة المصرية باستثناء صفحة المتحدث على فيسبوك وتويتر.

أحد أكبر الصحفات التي تدعي التحدث باسم الجيش المصري، هي "جبهة ضباط مصر"، والتي تظهر دعما في منشوراتها للفريق سامي عنان الذي يقبع في السجن.

وقد أعلنت الصفحة التي يتابعها نحو 490 ألف شخص على فيسبوك، أنه تم تعيين الدكتور محمود رفعت متحدثا إعلاميا باسم رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان.

لم يصرح رفعت على حسابه في فيسبوك او وتوير بأي معلومة تفيد بـ"توليه منصب المتحدث باسم عنان"، رغم أنه تولى رئاسة حملته الانتخابية أمام السيسي في انتخابات الرئاسة في 2018، قبل أن يتم القبض عليه.

وكان عنان قد أعلن ترشحه أمام السيسي في 2018، إلا أنه أودع في السجن جراء "ارتكابه مخالفات بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة من دون استئذان القوات المسلحة"، بحسب ما وجه إليه من تهم.

ومنذ لحظة اعتقال عنان، ظهرت عشرات الصفحات التي تتحدث باسمه، فيما ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع المظاهرات، صفحات أخرى لعنان غير رسمية.

وكان نشطاء على مواقع التواصل قد أشاروا إلى أن صفحة "جبهة ضباط مصر" قد انطلقت في فبراير 2013، أي قبل إعلان سامي عنان ترشحه للرئاسة، وحتى قبل أحداث 30 يونيو 2013، ويتم إدارتها من دولة أوكرانيا.

"من الصعب تحديد من يقف وراء هذه المنصات بدقة، وإن كان لتنظيم الأخوان سوابق كثيرة في تزوير بعض الصفحات الرسمية الحكومية والتحدث باسمها"، يقول محمد حسن، الباحث المصري في السياسات الدفاعية وشؤون الأمن القومي.

وأضاف حسن في حديث لـ"موقع الحرة" أنه "لا يوجد من يتحدث باسم الفريق سامي عنان، فالرجل معزول عن مزاولة أي نشاط سياسي، ومن يتحدث باسمه أشخاص محسوبون على حملته الرئاسية، ولهم مواقف مناوئة للسلطات المصرية".

ويرى حسن أن هناك علاقة بين حدة الاضطرابات الداخلية في مصر، وبين وتيرة ظهور تلك المنصات المزيفة التي تسعي "لتأليب الأوضاع وتمديد حالات عدم الاستقرار الممتد"، ويقف خفلها "قوى إقليمية" تتصارع على زعامة المنطقة، على حد وصفه.

صفحة أخرى تدعى "مصر أولا-مصر قبل الجميع"، والتي قد نشرت فيديو لضابط يدعي أنه انشق عن الجيش المصري، محرضا الناس على النزول إلى الميادين ضد الرئيس المصري.

الصحفي عبد الرحمن فارس، قال في منشور له إن صفحة "مصر أولا" هي أول من صنعت الفيديو، والصفحة مملوكة لشركة إنتاج أفلام وثائقية مقرها إسطنبول.

وأشار فارس في منشور آخر إلى أن الشركة التي أنتجت فيديو الضابط المنشق، هي من أنتجت أيضا أغنية تمدح في المقاول والفنان محمد علي، الذي يعد الداعي الرئيسي للمظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر.

ولفت الصحفي المصري إلى أن الصفحة نشرت منشورات مؤيدة لبعض أجهزة الدولة في بادئ الأمر ثم انقلبت فجأة على السيسي، وذلك لتأليب الرأي العام ودرء شبهات انتماء مالكي الصفحة لجهة أخرى.

يذكر أن وسائل إعلام وقنوات وشركات إنتاج تابعة للفرع المصري من جماعة الإخوان المسلمين، تتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقرا لها. وتبث مضامين أعلامية تهاجم النظام المصري برئاسة السيسي.