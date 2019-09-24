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الخضري: ٢٠٠٠ وحدة سكنية مُدمرة كليا في غزة منذ عدوان ٢٠١٤

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: ٢٠٠٠ وحدة سكنية مُدمرة كليا في غزة منذ عدوان ٢٠١٤


غزة / سما/

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ٢٠٠٠ وحدة سكنية في قطاع غزة مُدمرة كليا منذ العدوان الإسرائيلي صيف عام ٢٠١٤.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 24-9-2019 على أن هذه الوحدات السكنية لم يتم اعمارها رغم مرور خمس سنوات على نهاية العدوان، بسبب عدم توفر التمويل.

وأكد الخضري أن إعادة الاعمار مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني، خاصة أن آلاف الأسر ما زالت في عداد المشردين.

وناشد المانحين في مؤتمر اعادة الإعمار في القاهرة الذي عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة والتي لم تبنى بعد.

كما ناشد الخضري رعاة المؤتمر وهما مصر والنرويج، اتخاذ خطوات عملية تجاه إنهاء معاناة الأسر المنكوبة بسبب العدوان الإسرائيلي من خلال الطلب من المانحين الوفاء بالتزاماتهم.

وجدد الخضري التأكيد أن غزة تعيش مأساة الحصار والعدوان، وأصحاب البيوت المدمرة يعيشون أزمة التشرد عن بيوتهم، إضافة للحصار والعدوان وضيق الحالة الاقتصادية.

وقال " غزة في حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، والتدخل السريع لإعادة بناء ما دمره العدوان جزء من حل أزمات عدة متفاقمة".

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