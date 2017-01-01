  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة للرقابة على سلامة الاغذية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من منظمة الاغذية العالمي(الفاو) اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تنفيذ الخطة الوطنية للرقابة على سلامة الاغذية.والتي تهدف لتوفير نهج مشترك للرقابة على سلامة المواد الغذائية وزيادة فعالية الرقابة باستخدام الاجراءات الموحدة لكافة مراحل التصنيع الغذائي، وسلامة المواد الغذائية في الاسواق،

وأكد المشاركون في الورشة على اهمية تضافر كافة الجهود ما بين الجهات الرقابية لتحقيق السلامة الغذائية وتوفير الغذاء الامن للمواطن الفلسطيني، لافتين الى ان الحكومة الفلسطينية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز النظم الرقابية على سلامة الاغذية وتضع على سلم اولوياتها المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية .

بدورها بينت ممثلة منظمة الاغذية العالمية (الفاو) خولة نجوم، حجم التعاون والتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد ووزارتي الزراعة والصحة، من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من هذه الخطة، مبديةً استعداد الفاو لدعم تنفيذها.

يذكر ان الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء(2017-2022) والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء عام 2017، تأتي في اطار بناء القدرات والدعم في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية(SPS) وبما يتضمن بناء قدرات المفتشين الرسمين في مجال الرقابة على الاغذية.

#الفاو #وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

شاهد الصور : بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

تقرير: الرئيس الاسرائيلي يمدد مهلة تشكيل الحكومة حتى رأس السنة العبرية

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة

الأخبار الرئيسية

11

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة

حسين الشيخ كحلون

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

داني دانون : لقاء عربي - إسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة