وزارة الاقتصاد تنظم ورشة للرقابة على سلامة الاغذية

رام الله / سما /

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من منظمة الاغذية العالمي(الفاو) اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تنفيذ الخطة الوطنية للرقابة على سلامة الاغذية.والتي تهدف لتوفير نهج مشترك للرقابة على سلامة المواد الغذائية وزيادة فعالية الرقابة باستخدام الاجراءات الموحدة لكافة مراحل التصنيع الغذائي، وسلامة المواد الغذائية في الاسواق،

وأكد المشاركون في الورشة على اهمية تضافر كافة الجهود ما بين الجهات الرقابية لتحقيق السلامة الغذائية وتوفير الغذاء الامن للمواطن الفلسطيني، لافتين الى ان الحكومة الفلسطينية تولى اهتماما كبيرا بتعزيز النظم الرقابية على سلامة الاغذية وتضع على سلم اولوياتها المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية .

بدورها بينت ممثلة منظمة الاغذية العالمية (الفاو) خولة نجوم، حجم التعاون والتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد ووزارتي الزراعة والصحة، من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من هذه الخطة، مبديةً استعداد الفاو لدعم تنفيذها.

يذكر ان الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء(2017-2022) والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء عام 2017، تأتي في اطار بناء القدرات والدعم في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية(SPS) وبما يتضمن بناء قدرات المفتشين الرسمين في مجال الرقابة على الاغذية.