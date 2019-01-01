الاحتلال يمنع وصول عشرات العمال من بلدة عزون إلى داخل أراضي عام 48

قلقيلية / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول عشرات العمال من بلدة عزون شرق قلقيلية إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.

وقال رئيس بلدية عزون رياض حنون ، إنه وخلال توجه عمال البلدة الى اماكن عملهم داخل أراضي 1948، تفاجأوا بمنعهم من الدخول؛ بحجة أنهم من بلدة عزون.

وأضاف: هذا الاجراء جاء بعد تصدي أهالي البلدة، أمس، للجيبات العسكرية، ومنعهم من فرض منع التجول، واغلاق المحال التجارية، ما أجبرهم على الانسحاب".

ويواصل الاحتلال إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي بالبوابة الحديدية، لليوم الخامس على التوالي، ويقيم حاجزا عسكريا على مدخل عزبة الطبيب "الغربي"، ما يتسبب بأزمة مرورية خانقة.