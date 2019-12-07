مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة تطلقان مسابقة لأفضل بحث طلابي

رام الله / سما /

أطلقت هيئة مكافحة الفساد، وجامعة القدس المفتوحة، مسابقة لأفضل مشاريع تخرج طلابية للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2019-2020، بهدف إشراك الطلبة في جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ النزاهة والشفافية.

ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، التي تعدها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى أهمية تشجيع الطلبة على إعداد مشاريع وابحاث تخرج في قضايا ذات صله بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة.

وأوضح بيان صدر عن الهيئة، أن جميع الأبحاث المرشحة للتنافس ستخضع من خلال تقييم نظري وعملي من قبل لجنة متخصصة مشكلة من الجامعة والهيئة، كما سيتم منح أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة مكافآت مالية بواقع 500$ للفائز الأول، 400$ للفائز الثاني، 300$ للفائز الثالث، وسيكافأ بقية الطلبة المشاركون بكتب شكر، وسيكافأ أعضاء الهيئة التدريسية المشرفون على المشاريع البحثية بدروع تكريمية.

وأضاف ان شروط الاشتراك بالمسابقة أن يكون الطالب ملتحقا في أحد تخصصات كلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة، وأن يرتبط البحث بقضايا ذات صلة بمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة، ومن الممكن أن يكون البحث الذي يشارك فيه الطالب في هذه المسابقة هو نفسه بحث التخرج الذي يقدمه الطالب للجامعة كمتطلب اكاديمي.

وعلى الطلبة الراغبين بالمنافسة المشاركة في اللقاءات التعريفية التي ستنظمها الجامعة بالشراكة مع الهيئة بهدف التعريف بقضايا المسابقة، وإرسال نسخة من البحث الى عمادة كلية العلوم الادارية والاقتصادية على البريد الالكتروني: business@qou.edu، على ألا يزيد عدد صفحات بحث التخرج بصيغته النهائية عن 25 صفحة، علما بأن آخر موعد لتقديم أبحاث المسابقة هو 7-12-2019.