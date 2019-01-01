صورة.. رونالدو يرد على فوز ميسي بجائزة الأفضل

وكالات / سما /

رد النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، على تتويج منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، لتكون المرة السادسة في مسيرته محققاً رقماً قياسياً بعد أن كان متعادلاً مع “الدون”.

لم يحضر رونالدو حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتوزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في ميلانو الإيطالية، مكتفياً بالتواجد في منزله برفقة عائلته، بعد أن علم بعدم فوزه بالجائزة حيث حل في المركز الثالث ضمن الترتيب النهائي.

أول ظهور لرونالدو بعد إعلان فوز ميسي كان على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث نشر صورة وهو يجلس في منزله يقرأ وابنه الأكبر جونيور يذاكر على مكتبه.

كتب رونالدو في التعليق على الصورة: الصبر والمثابرة صفتان تميز المحترف عن الهاوي، كل ما هو كبير اليوم كان في الأصل صغيراً، لا يمكن أن تفعل كل الأمور في وقت واحد، لكن عليك فعل كل ما تستطيع لجعل أحلامة حقيقية، ضع في اعتبارك أن بعد كل ليل يأتي نهار جديد.