  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صورة.. رونالدو يرد على فوز ميسي بجائزة الأفضل

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. رونالدو يرد على فوز ميسي بجائزة الأفضل


وكالات / سما /

رد النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، على تتويج منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، لتكون المرة السادسة في مسيرته محققاً رقماً قياسياً بعد أن كان متعادلاً مع “الدون”.

 

لم يحضر رونالدو حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتوزيع جوائز الأفضل الذي أقيم في ميلانو الإيطالية، مكتفياً بالتواجد في منزله برفقة عائلته، بعد أن علم بعدم فوزه بالجائزة حيث حل في المركز الثالث ضمن الترتيب النهائي.

أول ظهور لرونالدو بعد إعلان فوز ميسي كان على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث نشر صورة وهو يجلس في منزله يقرأ وابنه الأكبر جونيور يذاكر على مكتبه.

كتب رونالدو في التعليق على الصورة: الصبر والمثابرة صفتان تميز المحترف عن الهاوي، كل ما هو كبير اليوم كان في الأصل صغيراً، لا يمكن أن تفعل كل الأمور في وقت واحد، لكن عليك فعل كل ما تستطيع لجعل أحلامة حقيقية، ضع في اعتبارك أن بعد كل ليل يأتي نهار جديد.

#رونالدو #ميسي
رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

شاهد الصور : بيل وهيلاري كلينتون يتناولان الفطور مع عائلة مغربية!

تقرير: الرئيس الاسرائيلي يمدد مهلة تشكيل الحكومة حتى رأس السنة العبرية

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة

الأخبار الرئيسية

11

باشراف قطري .. صور: بدء إدخال معدات للمستشفى الميداني بغزة

أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة

حسين الشيخ كحلون

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

داني دانون : لقاء عربي - إسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة