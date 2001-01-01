أليجري من الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

دخل الإيطالي ماسيمليانو أليجري ضمن الأسماء المرشحة لخلافة جونار أولي سولشاير في حالة تم إعفاء الأخير من منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد.

وكان مدرب يوفنتوس السابق قد انتوى أن يأخذ فترة استراحة لمدةٍ عام بعد رحيله عن البيانكونيري في الصيف ولكنه مازال مطلوباً في أكبر الأندية وتم ربطه سابقاً بريال مدريد و برشلونة.

وإدعت صحيفة توتو سبورت اليوم بأن مانشستر يونايتد يدرس اللجوء لخيار المدرب صاحب الـ52 عاماً في حالة تم الاستقرار على إقالة سولشاير.

وحقق المدرب النرويجي مع فريق الشياطين الحمر أسوأ بداية لهم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليج” من انطلاق نسخته الأولى عام 1992 وكانت الخسارة القوية أمام ويستهام يونايتد دافعاً لوضعه ضمن دائرة الخطر.

وذكرت الصحيفة أن أليجري بدأ منذ فترة تعلم الإنجليزية استعداداً لفرصة العمل في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أوضحت بأن أليجري هو واحد ضمن خيارات عديدة يُفكر فيها النادي الإنجليزي لتدريب الفريق ومن بينها أيضاً المدافع الفرنسي السابق للفريق لوران بلان.

وسبق لبلان أن لعب لنادي ملعب الأولد ترافورد في الفترة ما بين عامي 2001 و2003 ولكنه لم يقم بتدريب أي فريق أو منتخب منذ عام 2016 بعد أن قاد باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي لثلاثة مرات على التوالي.