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مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

واصل المستوطنون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الاقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وأفاد مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى في القدس عزام الخطيب، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الاقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التضييق على دخول المصلين الى ابواب المسجد الأقصى.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت صباح اليوم، عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.

#مستوطنون #المسجد الأقصى

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