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الفنانة السورية عبير شمس الدين تصف أحلام "بالبقرة"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة السورية عبير شمس الدين تصف أحلام "بالبقرة"


وكالات / سما /

هاجمت الممثلة السّورية عبير شمس الدين، الفنانة الإماراتية أحلام بعد عرض الحلقة الأولى من برنامج “ذا فويس”.

وكتبت شمس الدين تعليقًا أبدت فيه استياءها من تعامل أحلام مع المشتركين السوريين في البرنامج: “يبدو كأنّ لدى أحلام مشكلة مع الشباب السوريين الحلوين.. كأن ما ظبط معها ولا سوري قبل.. معقول هذا هو السبب الذي يدفعها إلى أن تقلب وجهها فيهم”، متوّجهة بعبارة غير لائقة لأحلام: “شو هل…”، مستعينة بإيموجي “البقرة”.

تعليق الفنانة السّورية أثار التعجب والاستغراب بسبب ما حمل من إساءة واضحة للفنانة أحلام.

وتعرضت عبير لانتقادات من متابعيها على الصفحة، حيث دافع عدد كبير منهم عن أحلام، خصوصًا أنّها تحمّست كثيرًا للمشترك السوري الأول ربيع فتال، فكبست على الزرّ ووقفت له، لكنه اختار الانضمام إلى فريق الفنانة سميرة سعيد، الأمر نفسه كررته أحلام مع المشترك الثاني ربيع سلوم الذي انضم لفريق راغب علامة.

من ناحيتها التزمت الفنانة الإماراتية الصمت تجاه تعليق شمس الدين؛ إذ لم ترد عليها حتى اللحظة.

#عبير شمس الدين #أحلام

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