  1. الرئيسية
  2. الصحة

في حالة القلق والتوتر.. 6 خطوات "مهمة" من أجل صحتك

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في حالة القلق والتوتر.. 6 خطوات "مهمة" من أجل صحتك


وكالات / سما /

البشر ليسوا مهيئين لتحمل أوقات طويلة من التوتر والقلق، لذلك أي فترة يمر بها الإنسان بالتوتر، مثل حالات معينة في العمل، أو في الحياة الشخصية، بإمكانها التأثير بشكل كبير على صحة الإنسان.

وربطت دراسات أخيرة حالات التوتر الطويلة، بأمراض القلب والكآبة والسكر، لهذا نشرت صحيفة "الغارديان" 6 خطوات تبقيك بصحة جيدة، خلال حالات القلق التي يبدو أنها لا مفر منها.

الطعام

عليك بتناول الطعام الصحي المتوازن خلال حالات التوتر، وتجنب حالات الأكل المفرط الناتج عن القلق، فهو سيسبب بزيادة الوزن، التي ستؤدي لأعراض غير صحية، وحالات اكتئاب.

التمرين

تعتبر ممارسة الرياضة أفضل طريقة طبيعية للتخلص من القلق، فالشعور الذي يحصل عليه الشخص بعد التمرين وممارسة الرياضة، سيكون مليئا بالطاقة الإيجابية.

استشارة المختصين

يجب عليك ألا تتردد باستشارة الأطباء النفسيين في حالات القلق والتوتر المفرط، فالأمر طبيعي جدا، خاصة في عصرنا هذا، بالرغم من النظرة السلبية عن الموضوع من قبل البعض.

النوم

النوم الكافي هو من مفاتيح الشعور الجيد خلال اليوم، فوفقا لأطباء مختصون، النوم المتقطع لأداء المهمات المتراكمة، سيرفع نسبة القلق لدى الإنسان.

 تعامل بذكاء

يقول الطبيب النفسي، أندرو كيندر، إن على الشخص الذي يتعرض للتوتر والقلق، مراجعة علاقاته الشخصية، وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم مساعدته، ثم مواجهة المشاكل بشكل مباشر وفوري.

لا تحدد نفسك بعملك

لا تحمل مشاكل العمل معك للمنزل، وتذكر أنه من الطبيعي أن تحصل على أوقات فراغ غير عملية وغير إنتاجية. يقول الخبراء إن ليس عليك أن تحدد نفسك بالعمل، فهو وظيفتك، ولا يجب أن يكون محور حياتك وشخصيتك.

#القلق #التوتر #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

تقرير: الرئيس الاسرائيلي يمدد مهلة تشكيل الحكومة حتى رأس السنة العبرية

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة

حسين الشيخ كحلون

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

داني دانون : لقاء عربي - إسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة

20190923102327

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة