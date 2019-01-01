أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة

رام الله /سما/

قال عدنان أبو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" ان النقاشات الدائرة حاليا في الجمعية العامة للامم المتحدة تتركز حول تجديد تفويض الاونروا الا ان التصويت على التجديد سيكون في الاول من ديسمبر القادم.

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية له اليوم " النفاشانت الحالية مهمة للغاية وتحدد اتجاهات الدول وتعطي نظرة مهمة حول عملية التصويت القادمة والجهود المؤيدة والمعارضة" موضحا" سيحث مفوض الاونروا الشركاء على مساندتنا في هذه االاولوية الحاسمة وستعقد الأردن والسويد اجتماع وزاري خاص سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بهدف مناقشة أفضل السبل للحصول على تجديد سلس لتفويض الوكالة وسيعمل ذات الاجتماع على تقييم فرص الحصول على المزيد من التمويل لمواجهة تزايد احتياجات ومتطلبات اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع " مفوض الاونروا يبذل جهودا كبيرة مع الدول الأعضاء لحشد التمويل للتصدي للعجز المتبقي لعام ٢٠١٩ والبالغ ١٢٠ مليون دولار أمريكي فيما سيتوجه اثنان من طلبة الأونروا إلى نيويورك لحضور الاجتماعات التي تعقد على هامش الجمعية العامة بهدف ايصال صوت الطلبة من اللاجئين الفلسطينيين والطالبان هما إسلام من الأردن وحذيفة من سوريا، حيث سيسلطان الضوء على أهمية أن يسمح لهما بمتابعة دراستهما وتنمية مهاراتهما وتعزيز ثقتهما وسيتحدثان كذلك عن تعلقهما وتمسكهما بحقوق الإنسان والتسامح وحل النزاعات.

وحول مطالبات الادارة الامريكة بتخفيض تفويض الاونروا الى سنة واحدة قال ابو حسنه "تجديد التفويض يتم لمدة ثلاث سنوات واي تغيير يحتاج الى قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة وليس بناء على رغبات دول او افراد " معتبرا ان الاونروا تواجه تحديات مالية وسياسية واضحة ومستمرة تتطلب الانتباه جيدا لكل ما يحدث وتعزيز الجهود والاتصالات لضمان تجديد التفويض والدعم المالي المصاحب له".