  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والدة الضابط هدار جولدين: حماس تعذبنا على مدار 5 سنوات

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة الضابط هدار جولدين: حماس تعذبنا على مدار 5 سنوات


القدس المحتلة / سما /

شاركت ليئا جولدين، والدة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس بغزة، هدار جولدين، بالاجتماع السنوي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، الذي عقد بالأمس، بالعاصمة السويسرية جنيف.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن والدة الضابط هدار، السيدة ليئا جولدين، ألقت خطابا في الاجتماع، وهاجمت خلاله حركة حماس بغزة.

ونقلت الصحيفة عن جولدين قولها خلال الخطاب: "حركة حماس تعذبنا على مدار خمس سنوات، وتحتجز ابننا هدار، والجندي اورون شاؤول، وترفض الإفراج عنهم".

وبحسب الصحيفة أضافت جولدين: "حماس تخترق بذلك كل قرارات الأمم المتحدة، وتمنع منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية، من الوصول اليه، أو السماح بإعادته الى إسرائيل".

وتابعت جولدين: "مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 4274 الذي يقضي بإعادة الأسرى والمفقودين الى ذويهم وبلادهم، وعلى الأمم المتحدة تطبيق هذا القرار".

وختمت جولدين بالقول: "اجتمعت الشهر الماضي بالأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتريتش، الذي أكدت لي أنه يدعم القرار، وسيطالب بتطبيقه، وأن القرار مسؤولية كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن".

الأكثر قراءة اليوم

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

تقرير: الرئيس الاسرائيلي يمدد مهلة تشكيل الحكومة حتى رأس السنة العبرية

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة: أي محاولات لتخفيض مدة تفويض الاونروا الى سنة واحدة غير مقبولة

حسين الشيخ كحلون

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

داني دانون : لقاء عربي - إسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة

20190923102327

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة