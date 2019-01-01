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كاتس: التقيتُ بوزير خارجية عربي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: التقيتُ بوزير خارجية عربي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة


القدس المحتلة / سما /

قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه التقى بوزير خارجية عربي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التي تجري في نيويورك.

وأوضح كاتس في تغريدة له عبر تويتر، أنه ناقش مع تلك الشخصية التي لم يفصح عنها "التهديد الإيراني بالمنطقة". مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المدني بين البلدين.

وكان داني دانون السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، قال صباح اليوم إن لقاءً سيعقد بين وفد إسرائيلي وآخر عربي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح دانون في حديث لإذاعة كان الإسرائيلية أن اللقاء سيعقد مع زعماء دول عربية وممثلين عن دول أخرى.

وبين أن اللقاء سيبحث القضية الإيرانية كقضية مهمة، وأنه يتوقع وجود ممثل عن الولايات المتحدة خلال اللقاء.

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