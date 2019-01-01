الخليل: وفاة فتى دهسته جرافة قبل يومين

رام الله / سما /

أعلنت مصادر طبيّة صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفتى محمد رجب جمجوم (16 عامًا)، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل يومين، نتيجة تعرضه لحادث دهس في مدينة الخليل.

وقال المتحدّث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان مقتضب، إن الفتى جمجوم تعرّض لحادث دهس قبل يومين من قبل معدّة ثقيلة (باچر)، ما أدى لإصابته بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها للمستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وجرى إدخاله قسم العناية المكثفة، إلّا أنه فارق الحياة صباح اليوم.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، وإلقاء القبض على السائق المتسبب بالحادث وتوقيفه لحين استكمال الإجراءات.