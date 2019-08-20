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جنين: الاحتلال يحرم الأسيرة هبة اللبدي من الزيارة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان ذوو الأسيرة هبة أحمد اللبدي (30عاما) والمحتجزة في معتقل "بيتاح تكفا" والتي تحمل الجنسية الأردنية والهوية الفلسطينية من الزيارة .

وذكر ذوو الأسيرة اللبدي ، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال اعتقلتها على معبر الكرامة أثناء قدومها من الأردن للمشاركة في حفل زفاف قريبتها في بلدة يعبد بتاريخ 20/8/2019، ومنذ ذلك الوقت تم احتجازها في المعتقل، وتتعرض لتحقيق قاس لساعات طويلة، وتم حرمانها من الزيارة.

وأضافوا أنه عندما عجز الاحتلال عن تقديم لائحة اتهام بحقها، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي بتحويلها إلى الاعتقال الاداري خلال ال 72 ساعة القادمة  .

وناشدت العائلة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عنها والسماح بزيارتها .

#الاحتلال

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