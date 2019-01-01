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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (15) مواطناً من الضفة غالبيتهم من محافظتي الخليل وبيت لحم. 

وبين نادي الأسير أن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل وهم: فيصل محمد النجار، ورامي علي النجار، وأحمد محمد النجار، وسعود ابو يوسف، ومحمود عبد الرحمن النجار، ومحمد جبريل النجار، وغالب محمد قرعيش، وجميعهم من بلدة يطا، وتامر عارف قباجه من بلدة ترقوميا، وياسر البربراوي (27 عاماً) من بلدة حلحول.

فيما جرى اعتقال لأربعة أسرى من محافظة بيت لحم وهم: أحمد مازن رقبان، وجهاد عمر عياد، وعمر عياد الهريمي، ومحمد هادية.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن عمر عبد الرحمن عوض من محافظة سلفيت، حارث سالم محمد شلش من بلدة شقبا قضاء محافظة رام الله والبيرة.

#نادي الأسير #الاحتلال

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