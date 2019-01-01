الأولى: نماء والزيتون يتعادلان.. ونقطة للمغازي والأقصى

غزة / سما /

حسم التعادل الإيجابي (1-1) موقعة نماء والزيتون, ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الزيتون عن طريق مصطفى أبو عميرة (49), لكن نماء أدرك التعادل عبر فادي الشريف (85).

وشهدت المباراة طرد شادي بصلة من الزيتون (72).

ورفع نماء رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بالتساوي مع بيت حانون الأهلي, وبات رصيد الزيتون 5 نقاط في المركز السابع.

خدمات المغازي – الأقصى (0-0)

وتعادل خدمات المغازي مع نظيره الأقصى دون أهداف.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع المغازي رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس, ويصبح رصيد الأقصى 7 نقاط في المركز الخامس.