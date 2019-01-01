القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

القدس المحتلة/سما/

كشف باراك رابيد معلق الشؤون السياسية في القناة 13 الاسرائيلية، الليلة عن اتصال أجراه أمس وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، وطلب منه عقد لقاء عاجل لبحث الأزمة الإقتصادية الخانقة في السلطة الفلسطينية.

وأضاف المعلق الإسرائيلي، أن اتصال الشيخ بكحلون جاء بعد أن طالت فترة الأزمة الاقتصادية، الناتجة عن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب والتي كانت تأمل السلطة بحلها بعد الانتخابات الإسرائيلية الماضية، لكن الان اصبح لدى السلطة قلق من ذهاب إسرائيل الى انتخابات ثالثة.

وتعاني السلطة من ازمة مالية بعد منذ اشهر بعد رفضها استلام اموال المقاصة منقوصة بعد قرار حكومة الاحتلال احتجاز ما يقارب 30 مليون شيكل هي رواتب

اسر الشهداء والاسرى.