راموس اختار محمد صلاح ضمن تصويته لجائزة الأفضل!

وكالات / سما /

قام قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس بالتصويت لنجم ليفربول و المنتخب المصري محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العام الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأظهرت التقارير إلى أن المدافع الإسباني اختار ثلاثة لاعبين للترشح لجائزة الأفضل في العالم وهم إيدين هازارد المنضم حديثاً لتشكيلة الريال ثم في المركز الثاني زميله السابق ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وفي المركز الثالث محمد صلاح.

وكان هذا مفاجئاً إلى حدٍ ما نظراً للماضي الذي يجمع اللاعبين والعلاقة غير الجيدة بينهما بعد تسبب راموس في إصابة محمد صلاح وسقوطه على كتفيه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 مما جعل نجم الفراعنة لا يُكمل المباراة.

وجعلت هذه الإصابة صلاح يغيب لعدة أشهر قبل أن يعود راموس ويستفزه مرة أخرى في حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث لمس راموس ظهر محمد صلاح عندما كان في طريقه لإلقاء خطاب.

وكان ليونيل ميسي قد توج بجائزة الفيفا كأفضل لاعب في العام لسنة 2019 متفوقاً على كريستيانو رونالدو ونجم دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك.

وكان ميسي قد اختار ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وفرينكي دي يونج في اختياراته الخاصة بالجائزة.