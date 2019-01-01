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الرئيس يطلع وزير خارجية البحرين على آخر المستجدات

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يطلع وزير خارجية البحرين على آخر المستجدات


نيويورك ـ وكالات -

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم، في نيويورك، وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع الرئيس الوزير الضيف، على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ومجمل التطورات في ظل انسداد العملية السياسية بسبب القرارات الأميركية المدمرة لعملية السلام، واستمرار التصعيد الإسرائيلي، وممارساته العدوانية، وآخرها إعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه البحرين في دعم القضية الفلسطينية، على جميع الصعد، مشددا أهمية تنسيق المواقف على الصعيد الدولي لحشد الدعم للقضايا العربية.

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