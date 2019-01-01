  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي أكثر الأندية تضرراً من الفار في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي أكثر الأندية تضرراً من الفار في الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

بعد سنوات من الاختبار لتقنية الفيديو المُساعدة للحكم “الـ Var” فإن هناك فرق تأثرت بصورة واضحة إيجابياً وسلبياً بالقرارت التي تمت مراجعتها عبر تلك التقنية الحديثة في الدوري الإنجليزي.

وأثارت تلك التقنية الجدل بين اللاعبين والمدربين في أوروبا وإنجلترا على الأخص، وفي تطبيقها في الدوري الإنجليزي بالذات فإن البعض وجد أنه يجب أن تكون القرارات التي تراجع عبرها أسرع وأكثر وضوحاً.

ورغم السلبيات التي يُمكن أن تقال عنها فإنها أظهرت في تطبيقها هذا الموسم في إنجلترا أنها في كثير من الأحيان تصل للنتيجة العادلة.

ومن خلال القرارات التي تمت مراجعتها عبرها نرصد ما هي الأندية التي استفادت من الفار والأندية التي تضررت من وجوده عند فرق الدوري الإنجليزي:

1- ساوثامبتون – استفاد من الـVar بنسبة كبيرة حيث بفضله أصبح في رصيده نقطتين إضافيتين.

2- فرق ليستر سيتي وليفربول ونورويتش سيتي وتوتنهام وويستهام يونايتد – بفضل الـ Var أصبح في رصيدهم نقطة إضافية.

3- فرق بورنموث وبرايتون ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وولفرهامبتون – بسبب الـ Var حرموا من نقطة في رصيدهم.

4- تشيلسي – هو الأكثر تضرراً من القرارات التي تمت مراجعتها عبر هذه التقنية حيث لولا لأصبح في رصيده نقطتين إضافيتين.

#تشيلسي #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

رداً على قرار حماس.. أنس رضوان يصدر بيانا توضيحيا ويطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق!

تفاصيل جديدة: المقاتلات كانت في الجو قبل أن يتراجع ترامب عن ضرب إيران في اللحظة الاخيرة

الحكومة: رواتب الموظفين أولوية وجاهزون لممارسة مهامنا بغزة

حزب "بني غانتس" : دعم القائمة المشتركة لنا أضرنا ولن نستجيب لطلباتها

غزة: الكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام ووضع برنامج أنشطة جماهيرية ضاغطة

حماس تُعلن قرارها بخصوص نجل احد قادتها في غزة

السعودية تعتقل عشرات الفلسطينيين لدعمهم عائلات الشهداء والأسرى

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ كحلون

القناة 13 : السلطة تطلب لقاء عاجلا مع وزير المالية الاسرائيلي !!

داني دانون : لقاء عربي - إسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

غزة : إسرائيل تقدم لوائح اتهام ضد مطلقي البالونات الحارقة

20190923102327

غانتس ونتنياهو اتفقا على ضرورة "الوحدة الوطنية" وتجنب انتخابات ثالثة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ومستوطنون يقتحمون قبر يوسف