تشيلسي أكثر الأندية تضرراً من الفار في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

بعد سنوات من الاختبار لتقنية الفيديو المُساعدة للحكم “الـ Var” فإن هناك فرق تأثرت بصورة واضحة إيجابياً وسلبياً بالقرارت التي تمت مراجعتها عبر تلك التقنية الحديثة في الدوري الإنجليزي.

وأثارت تلك التقنية الجدل بين اللاعبين والمدربين في أوروبا وإنجلترا على الأخص، وفي تطبيقها في الدوري الإنجليزي بالذات فإن البعض وجد أنه يجب أن تكون القرارات التي تراجع عبرها أسرع وأكثر وضوحاً.

ورغم السلبيات التي يُمكن أن تقال عنها فإنها أظهرت في تطبيقها هذا الموسم في إنجلترا أنها في كثير من الأحيان تصل للنتيجة العادلة.

ومن خلال القرارات التي تمت مراجعتها عبرها نرصد ما هي الأندية التي استفادت من الفار والأندية التي تضررت من وجوده عند فرق الدوري الإنجليزي:

1- ساوثامبتون – استفاد من الـVar بنسبة كبيرة حيث بفضله أصبح في رصيده نقطتين إضافيتين.

2- فرق ليستر سيتي وليفربول ونورويتش سيتي وتوتنهام وويستهام يونايتد – بفضل الـ Var أصبح في رصيدهم نقطة إضافية.

3- فرق بورنموث وبرايتون ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وولفرهامبتون – بسبب الـ Var حرموا من نقطة في رصيدهم.

4- تشيلسي – هو الأكثر تضرراً من القرارات التي تمت مراجعتها عبر هذه التقنية حيث لولا لأصبح في رصيده نقطتين إضافيتين.