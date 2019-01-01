رسمياً .. ميسي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2019

وكالات / سما /

تُوج ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة الإسباني بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2019 متفوقاً على كل من فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق.

وقدم البرغوث الأرجنتيني عروضاً رائعة خلال الموسم الماضي على المستوى الفردي، وحصد لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفاً، وعليه تُوج بالحذاء الذهبي الأوروبي بعد منافسة قوية مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما استطاع أبو تياجو الحصول على لقب هداف دوري أبطال أوروبا رغم عدم الوصول إلى المباراة النهائية، إثر توديع المسابقة من نصف النهائي على يد ليفربول الإنجليزي بعد ريمونتادا ملعب أنفيلد التاريخية، برصيد 12 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، دوسان تاديتش مهاجم أياكس أمستردام الهولندي صاحب الـ 9 أهداف.

أما على مستوى الألقاب الجماعية، فحصد صاحب الكرات الذهبية الخمس لقب الدوري الإسباني، ووصيف كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من فالنسيا.

وعاد ميسي إلى تشكيلة البرسا خلال موقعة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، ولكنه شارك من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60، قبل أن يعود ويشارك كبديل في مباراة غرناطة الأخيرة في الدوري الإسباني والتي سقط فيها البرسا بهدفين دون رد.