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رسمياً .. كلوب يفوز بجائزة الفيفا لأفضل مدرب في العالم

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. كلوب يفوز بجائزة الفيفا لأفضل مدرب في العالم


وكالات / سما /

توج يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ، والتي تقدم لأفضل مدرب في العالم خلال كل عام.

وحصل المدرب الألماني على هذه الجائزة بعد الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري 2019 من خلال الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا واحراز المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق يورجن كلوب على الإسباني بيب جوارديولا الذي حصل مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام ، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا.

وسجل المدرب البالغ من العمر 52 عاماً عدد كبير من الانتصارات خلال هذا العام في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث يحتل مع ليفربول المركز الأول في هذه البطولة من خلال تحقيق ست انتصارات.

ويعتبر نادي ليفربول واحد من أبرز الأندية المرشحة للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للموسم 2019-2020 ، وذلك بسبب القوة الكبيرة على مستوى الأداء والقوة البدنية منذ بداية الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحقق بها يورجن كلوب جائزة الفيفا لأفضل مدرب في العالم ، والتي انحصرت بين المدربين الذي حققوا لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الماضية.

#يورجن كلوب #الفيفا

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