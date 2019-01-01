المالكي يشارك بالاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية

رام الله / سما /

شارك د.رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين على هامش اعمال الدورة 74 للجمعية العامة للامم المتحدة، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقدم المالكي مداخلة خلال الاجتماع أحاط فيها مجلس الجامعة العربية بالتطورات السياسية، حيث تضمنت خطوات محددة وعملية لدعم القضية الفلسطينية والتي تتلخص بضرورة التصدي، وادانة تصريحات نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الاسرائيلي، بشأن ضم الضفة الغربية وشمال البحر الميت في المحافل الدولية، وضرورة التصدي وعزل أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل او تفتتح اي مكتب تمثيل بصفة دبلوماسية.

كما شدد أيضا على ضرورة دعم الاونروا سياسيا وماديا والعمل على تجديد ولايتها وسد العجز المالي ومجابهة المؤامرة التي حيكت ضدها، مؤكداً على ضرورة تعزيز الموقف العربي، ووحدة الاجماع الدولي على انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتطبيق حل الدولتين وفق قاعدة المرجعيات الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

ومن الجدير ذكره أن مداخلة الوزير المالكي خلال الاجتماع لاقت دعماً كبيراً وواسعاً من كافة الدول الاعضاء.

حضر الاجتماع الى جانب الوزير، السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون العلاقات متعددة الاطراف ود. عمر عوض الله رئيس ادارة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة وسكرتير ثالث لمى الصفدي من مكتب الوزير.