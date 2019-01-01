ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر لقاء رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أبيض أزرق بيني غانتس، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، والتأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هآرتس:

- انتهاء اجتماع ريفلين مع كل من نتنياهو وغانتس

- التوجه نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإمكانية التناوب مازالت قائمة

- اتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء بين ريفلين ونتنياهو وغانتس

- فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة: إيران مسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية

- انتهاء لقاء غانتس وليبرمان دون نتائج سوى التأكيد على حكومة وحدة وطنية بالتناوب بين نتنياهو وغانتس

صحيفة معاريف:

- عقب القمة بين الرئيس ونتنياهو وغانتس .. فرق التفاوض للحزبين الكبيرين تبدأ لقاءاتها اليوم

- غانتس بعد لقائه نتنياهو: "لن نتخلى عن تقدمنا"

- ليبرمان بعد لقائه مع غانتس: الحديث يدور حول التناوب على رئاسة الحكومة ومن يكون الأول في الفترة الأولى

- في الليكود يرغبون رئاسة الحكومة لنتنياهو في السنة الأولى والأخيرة من رئاسة الحكومة

- ليبرمان: العرب هم اعداؤنا والحريديم يمثلون خصوما سياسيين لنا

- جريمة جديدة في عكا: مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما نتيجة اطلاق نار عليه وسط المدينة"

صحيفة إسرائيل اليوم:

- نتنياهو وغانتس يتحدثون عن حكومة وحدة وطنية

- ريفلين يغادر اجتماع مع نتنياهو وغانتس ليترك لهم الفرصة للتفاوض بشكل مباشر

- بعد لقاء الرئيس مع نتنياهو وغانتس: الأمور تشير الى تشكيل حكومة وحدة وطنية

- اتفاق بين غانتس ونتنياهو على لقاء آخر يوم الأربعاء في بيت الرئيس ريفلين

- وفاة شاب من عكا نتيجة اطلاق النار عليه

- بيني غانتس يجتمع مع مبعوث الرئيس ترمب غرينبلات والسفير فريدمان

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أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، لقاءات الرئيس محمود عباس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده خلال لقائه أبناء الجالية الفلسطينية في نيويورك على أن ضم اسرائيل أي جزء من أرضنا يعتبر إنهاء لكل الاتفاقيات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

. الرئيس: ضم اسرائيل أي جزء من أرضنا يعتبر إنهاء لكل الاتفاقيات

. الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بيوم إعلان المملكة: مواقف السعودية بقيادتكم الشجاعة والحكيمة ستظل محل اعتزاز شعبا وقيادته

. مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية شراء الخدمات الصحية من مصر

. محكمة احتلالية تصدر حكما بالسجن المؤبد على الأسير فايز حامد

. وزير خارجية ايرلندا يؤكد موقف بلاده الرافض لتقويض عمل "الأونروا"

. قمة أردنية مصرية عراقية تؤكد على الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية

. اشتية: الصين كانت معنا في كل مراحل قضيتنا ونحن على ثقة أنها ستكون معنا في المرحلة الراهنة

. الاحتلال يجرح العشرات في بيت أمر وعلى مدخل البيرة الشمالي ويقرر إخلاء عائلة من منزلها في سلوان

. الرئيس الاسرائيلي يبحث مع نتنياهو وغانتس سبل الخروج من الأزمة التي أفرزتها الانتخابات

الأيام:

. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالقدس والضفة.. إصابات خلال مواجهات في البيرة وبيت أمر ودير نظام

. الرئيس: نرفض سياسة الاملاءات الأميركية وضم أي جزء من أرضنا ينهي كل الاتفاقيات

. الرئيس يعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من القادة العرب والأجانب

. محكمة الاحتلال تصدر قرارا بإخلاء عائلة من منزلها في سلوان

. "الخارجية" تستدعي ممثل استراليا للاحتجاج على تصريح رئيس حكومتها

. القدس: شرطة الاحتلال تسلم سيدتين استدعاءات للتحقيق وتعتدي على المصلين

. مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

. اسرائيل: نتنياهو وغانتس يتفقان على بدء المشاورات لاستكشاف تشكيل حكومة وحدة

. الحكومة تصادق على اتفاقية لشراء الخدمات الصحية من مصر، و"سلة تمويل" لوزارة التربية

القدس:

. الرئيس الاسرائيلي بحث مع غانتس ونتنياهو تشكيل حكومة وحدة ويؤكد تحقيق تقدم جوهري

. مواجهات وإصابات في عدة مناطق بالضفة

. الحكومة تؤكد دعمها لجهود الرئيس في الأمم المتحدة

. المستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات لجماعات "الهيكل" لتكثيفها خلال الأعياد اليهودية

. الطيبي: توصيتنا هدفها إسقاط نتنياهو

. غرينبلات وفريدمان يلتقيان غانتس

. المحكمة المركزية الاسرائيلية تمنع حامل كأس القطاع من الخروج لمباراة الإياب في الضفة

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